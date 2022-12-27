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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Власти определили правила закупки юаней для пополнения ФНБ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил на итоговом брифинге глава ведомства Антон Силуанов.

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"С ЦБ вопрос согласовали, с января правило будет работать, механизм уточнился: 8 трлн рублей, все, что сверху - туда (в ФНБ - ИФ), все, что ниже - оттуда (из ФНБ - ИФ). Сделаем оценку из месячных показателей и, соответственно, будем принимать решение о пополнении или не пополнении ФНБ", - сказал он, объясняя, каким образом будет действовать Минфин, принимая решение о покупке валюты, не полагаясь на цену нефти.

"Мы каждый месяц даем Казначейству, а Казначейство - Центробанку - поручение закупить или продать то или иное количество денег в ФНБ. Точно так же планируем и сейчас действовать, исходя из расчетов. Мы планировали это делать точно так же, как в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило. Я понимаю, что там (в новой версии правила - прим. ИФ) нет цены, но рассчитать 8 трлн рублей помесячно на год можно", - пояснил министр.

Говоря о пополнении ФНБ, он отметил, что для хеджирования курсовых рисков Минфин всегда это делал в валюте, в следующем году это будет юань. "Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовые доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как ранее пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

ФНБ Минфин Антон Силуанов Банк России
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