Лицензиат товарных знаков Natura Siberica получил контроль во всех юрлицах компании

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АО "Корпорация АГ" начало контролировать все юрлица, связанные с косметической компанией Natura Siberica, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

С 19 января компания владеет 100% в трех юрлицах: ООО "Органик шоп Рус", ООО "Первое решение" (основное юрлицо бренда) и ООО "Планета органика".

Ранее АО стала единственным акционером в двух компаниях Natura Siberica: ООО "Вкусные продукты Агафьи" и ООО "Натура Сиберика".

Помимо этого, "Корпорация АГ" 19 января получило 50% в ООО "Северная косметика", другие 50% принадлежат Ирине Трубниковой, но находятся под управлением АО с апреля 2021 года.

"Корпорация АГ" была учреждена в феврале 2021 года, затем компания начала управлять долей Ирины Трубниковой в компаниях, аффилированных с косметической компанией. Сейчас АО – лицензиат товарных знаков Natura Siberica.

Издание Forbes писало, что передача управления "Корпорации АГ" может свидетельствовать о скорой сделке по продаже доли. СМИ еще в 2021 году сообщали, что покупателем может стать АФК "Система", чуть позже об интересе к активу официально сообщал и Владимир Чирахов, занимавший пост CEO в АФК. В январе 2022 года гендиректором Natura Siberica стал выходец из "Системы" Феликс Либ. Ирина Трубникова, которая тогда же стала советником Либа, говорила об "особых надеждах", связанных с интересом АФК к компании.

Тем не менее, АФК не раз повторяла, что никак не связана с "Корпорацией АГ".

"Мы сохраняем интерес к приобретению Natura Siberica. Мы удовлетворены тем, что наследственные споры по Natura Siberica полностью урегулированы. Урегулирование споров между наследниками Трубникова являлось для нас одним из ключевых условий приобретения данного актива", - комментировал "Интерфаксу" изменения в составе акционеров представитель "Системы" Сергей Копытов.

Группа Natura Siberica объединяет бизнес по производству косметики и сети магазинов Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica. Среди других брендов компании – "Рецепты бабушки Агафьи", "100 трав Агафьи" и др.

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова (в январе 2021 года) в компании начался корпоративный конфликт между наследниками, который приводил к временному закрытию магазинов и остановке производства. Сейчас конфликт между наследниками завершен.