Вадим Викулов стал напрямую владеть компанией "Астон"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вадим Викулов, основатель ГК "Астон", одного из ведущих агрохолдингов РФ, стал напрямую владеть АО "Астон", сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее он контролировал компанию через швейцарскую Aston Agro-Industrial AG.

"Астон" является одним из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, первым по величине экспортером растительных масел, переработчиком масличных семян, производителем крахмалопродуктов, третьим по экспорту зерна и производству бутилированного масла. Заводы компании производят более 20 видов патоки, сиропов и крахмала, пищевых продуктов и кормов для различных отраслей. "Астон" продает продукцию в России и в более 30 странах СНГ, Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки. Штаб-квартира находится в Ростове-на-Дону.

В последнее время ряд основателей российских агрокомпаний стали переходить на прямое владение ими. Так, весной прошлого года крупнейший зернотрейдер - ТД "Риф" - перешел под контроль его основателя Петра Ходыкина. Ранее контроль осуществлялся через GTCS Trading (ОАЭ).

В августе братья Виктор и Александр Линники стали напрямую владеть холдингом "Мираторг" на паритетных началах. Ранее они управляли "Мираторгом" через кипрскую Agromir Ltd.