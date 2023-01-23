Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:26

Вадим Викулов стал напрямую владеть компанией "Астон"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вадим Викулов, основатель ГК "Астон", одного из ведущих агрохолдингов РФ, стал напрямую владеть АО "Астон", сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее он контролировал компанию через швейцарскую Aston Agro-Industrial AG.

"Астон" является одним из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, первым по величине экспортером растительных масел, переработчиком масличных семян, производителем крахмалопродуктов, третьим по экспорту зерна и производству бутилированного масла. Заводы компании производят более 20 видов патоки, сиропов и крахмала, пищевых продуктов и кормов для различных отраслей. "Астон" продает продукцию в России и в более 30 странах СНГ, Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки. Штаб-квартира находится в Ростове-на-Дону.

В последнее время ряд основателей российских агрокомпаний стали переходить на прямое владение ими. Так, весной прошлого года крупнейший зернотрейдер - ТД "Риф" - перешел под контроль его основателя Петра Ходыкина. Ранее контроль осуществлялся через GTCS Trading (ОАЭ).

В августе братья Виктор и Александр Линники стали напрямую владеть холдингом "Мираторг" на паритетных началах. Ранее они управляли "Мираторгом" через кипрскую Agromir Ltd.

Вадим Викулов Астон Aston Agro-Industrial AG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

IT-компании сократили более 55 тысяч сотрудников с начала 2023 года

Потанин сообщил о росте оборотного капитала "Норникеля" из-за изменений в логистике

Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Севастополе и Симферополе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Цены на нефть замедлили рост до минимума, но завершают неделю в плюсе

Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });