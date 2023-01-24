Х5 в марте-апреле откроет по 10-15 магазинов "Пятерочка" во Владивостоке и Хабаровске

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - X5 Group, в настоящее время не представленная в ДФО, в марте-апреле откроет по 10-15 магазинов "Пятерочка" во Владивостоке и Хабаровске. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор подразделения "Территория Дальний Восток" торговой сети "Пятерочка" Антон Безрядин.

В среднем в год X5 планирует открывать до 150 магазинов в ДФО.

"Планы по инвестициям в развитие в ДФО остаются в силе - 10 млрд рублей. Это, наверное, на протяжении трех-пяти лет", - сказал Безрядин.

X5 в сентябре 2022 года заключила соглашение о сотрудничестве с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), согласно которому инвестиции в создание распределительных центров и магазинов в ДФО могут составить до 10 млрд рублей.

В настоящее время самой восточной точкой присутствия X5 является Иркутск.

"Мы планируем органическое развитие в ДФО. Местные сети мы поглощать не собираемся, потому что они не совсем подходят под наш формат. Что касается логистики, то у нас сейчас есть 2PL оператор в Хабаровске и КДК (кросс-докинговая площадка - ИФ) во Владивостоке. В дальнейшем мы планируем построить в ДФО свой распределительный центр", - пояснил Безрядин.

Во вторник, 23 января, представители ритейлера провели во Владивостоке торгово-закупочную сессию с производителями Приморья.

Ранее сообщалось, что X5 кроме Приморского и Хабаровского краев также планирует выйти в Забайкальский край и Амурскую область.