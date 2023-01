ADR "Сургутнефтегаза" перестанут торговаться на LSE c 25 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (ADR) на акции "Сургутнефтегаза" перестают торговаться на LSE c 25 января, сообщила компания.

В начале января "Сургутнефтегаз" уведомил LSE о делистинге из-за отказа The Bank of New York Mellon (BNY) от функций депозитария.

Ранее BNY сообщал, что с 23 января 2023 года расторг договор депозитных соглашений между "Сургутнефтегазом", банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями ADR в отношении обыкновенных и привилегированных акций компании.

Доля ADR на обыкновенные акции в уставном капитале "Сургутнефтегаза" на 30 июня 2021 года составляла 3,36%, "префов" - 5,55%. Количество бумаг, представленных одной американской депозитной акцией, - 10 штук.

На протяжении последних, по меньшей мере, пяти лет доля обращаемых в виде американских депозитарных расписок акций компании сокращалась. Так, по итогам первого полугодия 2017 года доля обыкновенных ADR составляла 6,2%, привилегированных - 8,4%. В 2018 доли сократились до 5,65% и 7,95% соответственно, в 2019 году - до 5,07% и 6,83%, в 2020 году - до 3,84% и 5,88%.

Программа ADR I уровня на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" запущена в 1996 году, на привилегированные - в 1998 году.