Polymetal продолжает оценивать перспективы редомициляции из Джерси

При "переезде" в Астану компания может туда же перенести первичный листинг

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Polymetal продолжает оценивать различные варианты изменения структуры группы, включая возможность потенциального изменения страны регистрации материнской компании на "дружественную" юрисдикцию.

Как сообщила компания, предварительно предпочтительной юрисдикцией остается Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), исходя из значительного присутствия компании в Казахстане, правовой системы МФЦА, налогового режима и самой возможности провести такое изменение регистрации.

Если Polymetal примет решение "переехать" в МФЦА, первичный листинг может быть перенесен на AIX - биржу МФЦА, где обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN. Компания будет стремиться обеспечить непрерывную ликвидность торгов, обещает Polymetal.

Оценка процесса переезда продолжается и будет зависеть от целого ряда условий, подчеркивает компания, пока никаких решений не принято.

Polymetal давно заявил, что рассматривает возможность изменения структуры группы, которая обеспечила бы обособленное владение российскими и казахстанскими активами. В числе опций были продажа российских активов стороннему покупателю, выкуп менеджментом и другие варианты, например, разные виды spin off. Однако статус Джерси, где сейчас зарегистрирован Polymetal, как "недружественной" юрисдикции затрудняет для компании сделки M&A. "Переезд" в "дружественную" юрисдикцию потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).