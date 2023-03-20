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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Расписки "Русагро" включены в листинг биржи МФЦ "Астана"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX) допустила к торгам глобальные депозитарные расписки на акции Ros Agro Plc, головной структуры ГК "Русагро", сообщил эмитент.

Компания, чьи расписки с 2011 года торгуются на LSE, а с 2014 года - на "Московской бирже", не планирует размещения новых акций в связи с листингом на AIX, отмечается в сообщении.

C 20 марта на AIX начались торги GDR еще одной компании с активами в России - ритейлера O`KEY Group.

"Русагро" - крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка группы в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.

Казахстан Астана AIX Русагро Ros Agro LSE
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