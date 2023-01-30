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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

В Казахстане возобновил работу 21 из 24 бывших ресторанов McDonald's

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Казахстане возобновил работу 21 ресторан из 24, которые принадлежат ТОО "Food Solutions KZ" и раньше работали под брендом McDonald's. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании.

"Рестораны в Актобе и Атырау откроются на этой неделе. Открытие последнего предприятия быстрого обслуживания в Астане запланировано на 1 июня, сейчас 6 из 7 ресторанов функционируют в столице", - говорится в пресс-релизе.

"Food Solutions KZ" пообещала скоро рассказать об обновленном меню и раскрыть новое название. Пока рестораны работают без названия.

McDonald's Corp. решила уйти из Казахстана после шести лет работы на этом рынке. В местной сети было 24 точки - в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

В ноябре 2022 года заведения McDonald's перестали работать в Казахстане из-за проблем с поставками. По данным Bloomberg, компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, а замену ему найти не смогла. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане - Кайрата Боранбаева, арестованного в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере.

О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ объявила в начале января. Гендиректор ТОО Асет Машанов сообщил, что сеть продолжит работу под локальным брендом.

Food Solutions KZ Казахстан McDonald's США
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