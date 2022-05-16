Производство мидий и устриц в Краснодарском крае в I кв. выросло в 9 раз

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Марикультурные предприятия Краснодарского края в первом квартале 2022 года увеличили производство мидий и устриц более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Производство марикультуры - это одно из относительно новых и перспективных направлений аквакультуры в Краснодарском крае. По итогам первого квартала 2022 года производство мидий и устриц составило 56 тонн: 50 тонн мидий и 6 тонн устриц. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 6 тонн. Факторами роста стали хороший нерест, а также тёплая зима, благодаря чему сформировалась хорошая кормовая база для моллюсков", - сказал заместитель губернатора.

Марикультурой в настоящее время занимаются семь крупных предприятий, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также предприятия малого бизнеса. По итогам прошлого года производство мидий и устриц в крае составило 314 тонн (рост на 30% к 2020 году), добавил Коробка.

Рыба и морепродукты входят в число экспортоориентированной продукции.

Предприятия по выращиванию мидий и устриц в России сосредоточены в основном на Дальнем Востоке, в Крыму и Краснодарском крае.