Указ президента снял ограничения по сроку реализации невостребованной доли Shell в операторе "Сахалина-2"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Срок реализации невостребованной доли компании Shell в ООО "Сахалинская Энергия", новом, российском, операторе СРП-проекта "Сахалин 2" теперь не ограничен по времени.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал Указ N982, вносящий изменения в Указ от 30 июня 2022 г. № 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Если в первоначальном документе правительству на реализацию невостребованной доли отводилось 4 месяца с даты принятия решения об отказе в передачи доли, то теперь ссылка на сроки отсутствует.

Как сообщалось, в августе в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно указу, компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" должна получить долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% оставались на балансе самого ООО "Сахалинская энергия" до востребования иностранными акционерами. Заявки на получение пакетов аналогичных долям в Sakhalin Energy направили японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%), они были одобрены правительством РФ.

В свою очередь Shell проинформировала российские власти и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора проекта. Невостребованная доля (27,5%) была оценена в 94,8 млрд рублей.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.