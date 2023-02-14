ВТБ ждет увеличения розничных кредитов в 2023 году на 11%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует в 2023 году увеличение розничного кредитования на 11%, планирует расти вместе с рынком, заявил журналистам зампред банка Анатолий Печатников.

Розничный кредитный портфель ВТБ за прошлый год вырос на 7% и превысил 5 трлн рублей, из которых 3 трлн рублей приходится на ипотеку.

Выдача розничных кредитов банка в году вышла на уровень 2020 года, составив 1,8 трлн рублей. Наибольший объем выдач в прошлом году показала ипотека (970 млрд рублей) и кредиты наличными (735 млрд рублей).

Банк ожидает, что в 2023 году портфель кредитов физлицам вырастет на 11% и превысит рекордные для России 30 трлн рублей (с учетом секьюритизации). ВТБ планирует расти вместе с рынком.

"Начало года многообещающее, мы по банку выдали 100 млрд рублей (в январе - ИФ). И в целом, несмотря на все ограничения в необеспеченном кредитовании, банки пока не модернизировали свои процедуры оценки заемщиков с точки зрения кредитоспособности. Мы видим хорошие продажи необеспеченных кредитов уже по итогам января", - заявил Печатников.

По прогнозам ВТБ, портфель ипотеки российских банков в этом году покажет рост на 12-14%, а продажи кредитов в этом сегменте могут превысить 5 трлн рублей, что выше 2022 года.

"Мы увидим в этом году изменение пропорций. Если в прошлом году в основном выдавались кредиты в рамках госпрограмм на новостройки, то в этом году возобновится интерес потребителей к вторичному жилью. Очевидно, прежде всего, из-за разницы в ценах", - сказал Печатников, добавив, что на фоне общего снижения ставок в этом году 60% сделок будет проходить со вторичным жильем.

ВТБ также видит интерес к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), где объем выдач может вырасти на 25-50%, хотя объем рынка по-прежнему будет невелик (170-200 млрд рублей).

В сегменте автокредитования, как ожидает ВТБ, продажи вырастут на 40% при благоприятной макроэкономической ситуации, до 1 трлн рублей (в 2022 году более 715 млрд рублей). В структуре продаж автомобилей около 88% придется на авто с пробегом, 12% - на новые.

Портфель классических сбережений ВТБ в прошлом году вырос на 4%. Драйвером роста выступили классические депозиты, их портфель в ВТБ за год вырос на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенно выросли рублевые депозиты, доля которых достигла 88% в общем портфеле вкладов.

В 2023 году портфель классических пассивов российских банков вырастет на 5,9%, до 38,8 трлн рублей, прогнозирует ВТБ. При этом, как ожидается, объем классических сбережений физлиц в ВТБ будет расти быстрее рынка.

Валютный портфель розничных сбережений в России продолжит стагнировать и за год уменьшится на 8-9% с учетом валютной переоценки, ожидают в ВТБ. Их доля в общем портфеле снизится до 9%.

"Дедолларизация пассивов в этом году продолжится, так как с учетом околонулевых ставок вкладчики с долларами США и евро будут получать прямой убыток от инфляции. Такие депозиты клиенты постепенно будут конвертировать в рубли и альтернативные валюты, в том числе продолжится рост спроса на вклады в юанях. В этом году общий портфель средств клиентов ВТБ в китайской валюте может превысить 10 млрд юаней. По мере "привыкания" населения на рынке будут появляться накопительные или текущие счета в юанях, вклады в других альтернативных валютах, а также комбинированные продукты", - заявил Печатников.

В числе других трендов на рынке привлечения ВТБ отмечает рост спроса на рублевые облигации, которые будут востребованы с учетом возврата налога на доходы по вкладам и выхода новых форм заимствования на рынок, предлагающих повышенный доход или привязку к валюте (в частности, секьюритизированных облигаций и замещающих облигаций российских эмитентов). Банк также ждет роста спроса на заимствования в дружественных валютах, и в первую очередь в юанях.