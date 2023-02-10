ЦБ РФ повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в РФ на 2023 год до 9-13%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 28 октября, ЦБ прогнозировал, что в 2023 г. темпы кредитования составят от 8% до 13%.

Согласно новому прогнозу ЦБ, рост корпоративного кредитования в 2023 г. составит 8-12% (ранее 7-12%), кредитование физических лиц вырастет на 10-14% (ранее 9-14%), а темпы роста ипотеки составят 12-16% (ранее прогнозировался рост в диапазоне 10-15%).

Прогнозы кредитования на 2024 г. и 2025 годы оставлены без изменений. В 2024 году рост кредитования запланирован в диапазоне 9-14%, рост корпоративного кредитования - 8-13%, розничного кредитования - 9-14%, в том числе по ипотеке - 10-15%.

На 2025 г. прогноз кредитования запланирован в диапазоне 8-13%. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.