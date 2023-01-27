Темпы розничного кредитования в России замедлились до 9,5% с 23,2% годом ранее

ЦБ также сообщил об увеличении корпоративных кредитов на 14,3% и девалютизации корпоративного портфеля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В 2022 году российские банки увеличили темпы роста корпоративных кредитов до 14,3% с 11,7% годом ранее и, наоборот, замедлили розничное кредитование до 9,5% с 23,2%, говорится в докладе Банка России о динамике развития банковского сектора.

Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на 1,2 трлн рублей (+2,1% после +1,0% в ноябре), существенная часть прироста пришлась на нефтегазовые, горнодобывающие и телекоммуникационные компании.

Активный рост корпоративного портфеля во многом обусловлен государственной поддержкой кредитования системообразующих предприятий (всего за 2022 год таких кредитов выдано на сумму свыше 1,5 трлн рублей), наращиванием проектного финансирования жилищного строительства (+2,2 трлн рублей) и замещением внешних заимствований и финансированием крупных инвестиционных проектов.

ЦБ отмечает активную девалютизацию портфеля в основном за счет конвертации в рубли ранее выданных валютных кредитов. За 2022 год кредиты в валюте сократились в общей сложности на 18,2%, или на $30,2 млрд.

Розничный портфель кредитов в декабре вырос на 1,3% против 1,2% в ноябре.

Показатели качества большинства категорий кредитов не снизились - бизнес в целом смог оперативно адаптироваться к новым условиям, также помогли высокие цены на энергоносители, констатирует ЦБ. Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) в корпоративном портфеле снизилась до 7% на 1 декабря 2022 года с 7,6% на начало 2022 года, но в основном за счет роста портфеля.

В ипотеке доля неработающих кредитов (NPL 90+) оставалась на минимальном уровне 0,7%, а в сегменте необеспеченных потребительских кредитов - некритично выросла (до 8,8% с 7,7%).

Уровень резервирования при этом оставался высоким: проблемные корпоративные кредиты покрыты резервами на 74% (76% на начало 2022 года), а с учетом всех резервов по портфелю - на 110% (108%); розничные - на 81% и 136% соответственно (81% и 138%).

Сохранению кредитного качества также способствовали активные реструктуризации. С марта по ноябрь 2022 года реструктурировано около 10 трлн рублей кредитов юрлиц, в том числе свыше 1 трлн рублей - субъектам МСП, что составляет около 17% корпоративного портфеля банков. Большая часть таких реструктуризаций касалась кредитов с плавающими ставками (в рамках закона, предполагающего компенсацию части выпадающих доходов банков) и не была связана с ухудшением кредитного качества. А вот реструктуризаций кредитов физлиц было немного - на сумму 420 млрд руб. (2% розничного портфеля), что говорит о способности населения обслуживать долги, отмечает ЦБ.

"Нужно учитывать, что на показатели кредитного качества влияют временные регуляторные послабления по резервированию заемщиков, пострадавших из-за санкций. Эффект от них на капитал мы оцениваем в величине до 1 п.п. (без учета рассрочки по резервированию заблокированных активов). По мере вызревания проблем и отмены послаблений кредитное качество может ухудшиться и банкам потребуется досоздать резервы", - указывает ЦБ.