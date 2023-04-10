Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление потребительского кредитования происходит нормальными темпами, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Потребительское кредитование у нас, конечно, упало в середине прошлого года, но тоже постепенно начало восстанавливаться. И вот сейчас мы считаем темпы роста кредитования граждан нормальными. В прошлые годы мы обсуждали, что слишком быстро растет розничное кредитование, людям уже с большой долговой нагрузкой дают кредиты, они попадают в кредитную кабалу. И мы, наоборот, охлаждали, тормозили этот рынок. Сейчас, на наш взгляд, после такого падения потребительское кредитование восстанавливается нормальными темпами", - сказала она.

В начале марта ЦБ в аналитическом обзоре указал, что в стране в 2023 году потребительское кредитование вырастет на 8-12% после увеличения на 3% в 2022 году, ипотека вырастет на 12-16% после роста на 20% в 2022 году.

Статистику за март регулятор еще не публиковал. По данным на конец февраля, потребительские кредиты третий месяц подряд растут умеренными темпами (в феврале и январе предварительно на 0,5%). С корректировкой на продажи и списания прирост был бы немного выше (+0,6% в феврале, +0,7% в январе), но все еще ниже уровней, наблюдаемых в прошлые годы (в среднем 1,3% в месяц в 2019-2021 годах), отмечал ЦБ.

Регулятор объяснял такую динамику сохранением банками жесткой кредитной политики и необходимостью соблюдения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают объем выдаваемых высокорискованных кредитов.