Эксперт допустил потерю озимых в РФ в 2023 году на 6% площадей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в РФ в этом сезоне могут погибнуть на 6% площадей, больше всего – в центральных регионах. Об этом сообщается в презентации аналитического центра АО "Русагротранс" на вебинаре, проведенном в среду Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Как заявил на мероприятии руководитель центра Игорь Павенский, потери озимых в Центральном федеральном округе оцениваются "в порядка 15% посевов из 3 млн га по пшенице, они уже ничего не дадут". Основная причина, по его словам, в том, что в округе наблюдается "самое худшее явление, что может быть для озимых, - притертая ледяная корка" на полях, которая образуется из-за перепада температур от минусовых ночью до плюсовых днем. Он напомнил, что подобное явление было в округе и в 2021 году, тогда погибло до 40% посевов.

Кроме того, отмечается в презентации, морозы в малоснежных и бесснежных регионах могли повредить узлы кущения растений.

"Соответственно, на перспективу мы видим, что, в общем, морозно, снег есть, правда, к концу месяца в феврале возможные колебания температур в ряде регионов тоже могут в какой-то момент инициировать появление ледяной корки", - сказал Павенский, добавив, что в этом случае процент гибели посевов может увеличиться. "В этих условиях нужна, как говорят агрономы, затяжная весна, затяжное потепление без колебаний ночных и дневных температур от минуса к плюсу, и тогда ситуация не ухудшится", - заявил он.

Что же касается южных регионов, то там проблема с влагой. "Зима была засушливой, но сейчас пошли снегопады и дожди, все это пополняет влагозапасы, поэтому там пока беспокоиться не о чем", - сказал глава центра.

Как сообщил Павенский, из-за погодной ситуации в центре и частично в волжских регионах он снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году до 81,5 млн тонн с 83,5 млн тонн. Оценка сбора всего зерна составляет 127 млн тонн.

По данным Минсельхоза, в прошлом году под урожай этого года озимые были посеяны на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Долю посевов, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, ведомство оценивает в 95%.

РФ в 2022 году, по предварительным данным Росстата, собрала рекордные 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы.