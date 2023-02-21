"Русагротранс" снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2023 году на 1,6 млн т

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Русагротранс" (входит в "Деметра-Холдинг") снизил прогноз урожая зерновых культур в РФ в этом году.

"Мы пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в 2023 году в сторону понижения. Актуальный прогноз – 125,4 млн тонн зерна, из них 79,7 млн тонн пшеницы", - заявил руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский на международном зерновом форуме в Дубае (организован Союзом экспортеров зерна).

По его словам, причины снижения – недосев озимых в центральных регионах, а также ледяная корка, образовавшаяся на полях из-за перепадов температур и недостатка снежного покрова в ряде регионов. В целом гибель посевов может составить более 8% против минимальной гибели в прошлом году – менее 3%, прогнозирует он.

Как сообщалось, прежний прогноз аналитического центра составлял 127 млн тонн зерна, в том числе 81,5 млн тонн пшеницы.

Тем не менее, с учетом рекордных переходящих запасов пшеницы – около 15 млн тонн (без учета закупленных в интервенционный фонд 3 млн тонн) – потенциал экспорта в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) сохранится на высоком уровне – около 37,5 млн тонн против прогноза в 46 млн тонн в текущем сельхозгоду, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке, отметил Павенский.

Потенциал экспорта пшеницы ближайших конкурентов РФ на мировом рынке ниже. В ЕС он оценивается в 31 млн тонн (30,7 млн тонн в прошлом сельхозгоду), Австралии – 28,5 млн тонн (26 млн тонн).

В этом сезоне РФ укрепила позиции на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки. Так, доля российской пшеницы на рынке ближневосточных стран выросла до 56% с 46% год назад, в Северной Африке – до 51% с 26% соответственно. Восстанавливаются и позиции в Южной Африке – 26% против 5%. В то же время на рынках ЕС доля российской пшеницы снизилась вдвое – до 6%.

По оценке центра, остаток, который будет экспортирован основными поставщиками пшеницы в мире во второй половине сезона (январь-июнь 2023 года), составляет около 74,5 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Более 61% от общего объема (более 45,6 млн тонн) приходится на оссию (16 млн тонн), Австралию (17,5 млн тонн) и Канаду (12,1 млн тонн).

"Русагротранс" – железнодорожный инфраструктурный оператор по перевозке зерновых грузов, аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов в специализированных вагонах-хопперах. Филиальная сеть компании насчитывает 6 представительств на территории России, расположенных в ключевых зерновых регионах.