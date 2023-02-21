Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

"Русагротранс" снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2023 году на 1,6 млн т

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Русагротранс" (входит в "Деметра-Холдинг") снизил прогноз урожая зерновых культур в РФ в этом году.

"Мы пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в 2023 году в сторону понижения. Актуальный прогноз – 125,4 млн тонн зерна, из них 79,7 млн тонн пшеницы", - заявил руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский на международном зерновом форуме в Дубае (организован Союзом экспортеров зерна).

По его словам, причины снижения – недосев озимых в центральных регионах, а также ледяная корка, образовавшаяся на полях из-за перепадов температур и недостатка снежного покрова в ряде регионов. В целом гибель посевов может составить более 8% против минимальной гибели в прошлом году – менее 3%, прогнозирует он.

Как сообщалось, прежний прогноз аналитического центра составлял 127 млн тонн зерна, в том числе 81,5 млн тонн пшеницы.

Тем не менее, с учетом рекордных переходящих запасов пшеницы – около 15 млн тонн (без учета закупленных в интервенционный фонд 3 млн тонн) – потенциал экспорта в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) сохранится на высоком уровне – около 37,5 млн тонн против прогноза в 46 млн тонн в текущем сельхозгоду, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке, отметил Павенский.

Потенциал экспорта пшеницы ближайших конкурентов РФ на мировом рынке ниже. В ЕС он оценивается в 31 млн тонн (30,7 млн тонн в прошлом сельхозгоду), Австралии – 28,5 млн тонн (26 млн тонн).

В этом сезоне РФ укрепила позиции на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки. Так, доля российской пшеницы на рынке ближневосточных стран выросла до 56% с 46% год назад, в Северной Африке – до 51% с 26% соответственно. Восстанавливаются и позиции в Южной Африке – 26% против 5%. В то же время на рынках ЕС доля российской пшеницы снизилась вдвое – до 6%.

По оценке центра, остаток, который будет экспортирован основными поставщиками пшеницы в мире во второй половине сезона (январь-июнь 2023 года), составляет около 74,5 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Более 61% от общего объема (более 45,6 млн тонн) приходится на оссию (16 млн тонн), Австралию (17,5 млн тонн) и Канаду (12,1 млн тонн).

"Русагротранс" – железнодорожный инфраструктурный оператор по перевозке зерновых грузов, аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов в специализированных вагонах-хопперах. Филиальная сеть компании насчитывает 6 представительств на территории России, расположенных в ключевых зерновых регионах.

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат

Силуанов заявил о сохранении плана по уровню дефицита бюджета в 2023 г. с учетом новых трат
Послание президента - 2023

МРОТ с 1 января 2024 года дополнительно индексируют на 10%

Послание президента - 2023

Президент РФ заявил о выходе экономики страны на новый цикл роста с иной структурой

Глава РСПП отметил рост аппетитов Минфина к размеру изъятий у бизнеса

Сбербанк может выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Сбербанк может выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Сокращение добычи нефти в РФ с марта планируется от уровня января

Сокращение добычи нефти в РФ с марта планируется от уровня января

Engie инициировала арбитраж о выплате штрафов за недопоставку "Газпромом" газа

Engie инициировала арбитраж о выплате штрафов за недопоставку "Газпромом" газа

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину обновила максимум с начала года

Первая партия нефти из Казахстана в Германию по НП "Дружба" пока не отправлена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });