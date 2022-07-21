"Росатом" начал строительство энергоблока №4 АЭС "Аккую" в Турции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую" началось в Турции.

Кадры с площадки показал телеканал "Россия 24". Также об этом сообщается на сайте турецкой газеты Sabah.

"В 2023 году будут закончены все строительные, монтажные работы, будет завезено топливо на площадку первого блока", - рассказал в эфире российского телеканала глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы в сроках, как бы сложно ни было", - заключил он.

Ранее церемонию заливки первого бетона под блок анонсировал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

АЭС "Аккую" – проект в атомной отрасли, реализуемый российской госкорпорацией "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" – "строй-владей-эксплуатируй"). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Старт началу строительства блока №3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 года.