S&P повысило рейтинг ряда компаний Freedom Holding после продажи группой активов в РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ряда дочерних компаний Freedom Holding Corp. (FRHC) до "B" с "B-", говорится в сообщении агентства.

Повышены рейтинги АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global Plc и банка "Фридом Финанс Казахстан". Краткосрочный кредитный рейтинг этих компаний подтвержден на уровне "B". Рейтинги АО "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс Казахстан" по национальной шкале повышены до "kzBB+" с "kzBB".

Также S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Freedom Holding Corp. на уровне "B-", прогноз - "стабильный".

Агентство считает, что риски FRHC, связанные с санкциями, несколько снизились после продажи ее российских дочерних компаний. "При этом группа возобновила отношения с ключевыми клиентами Freedom Finance Global Plc, своего брокера в Международном финансовом центре "Астана" в Казахстане. В результате он сохранил положительное сальдо счетов примерно на уровне 196 тыс. по состоянию на 31 декабря 2022 года по сравнению с 225 тыс. по состоянию на 31 марта 2022 года, что мы рассматриваем как лишь скромное снижение. В целом, FRHC сохранила высокую прибыльность, рентабельность собственного капитала составила более 30% за девять месяцев, закончившихся 31 декабря", - говорится в сообщении S&P.

"Стабильный" прогноз отражает ожидания того, что в течение следующих 12-18 месяцев группа сохранит свою высокую прибыльность и, по крайней мере, достаточный капитал при переходе к приобретению новых компаний.

FRHC, по оценке аналитиков S&P, вероятно, сохранит адекватный уровень капитала, несмотря на активность в сфере слияний и поглощений. Объявленное приобретение американского инвестиционного банка Maxim Group, которое FRHC планирует завершить во второй половине 2023 года (при условии получения разрешения регулирующих органов), окажет давление на уровень капитала, в основном из-за значительного гудвила, который, как ожидает агентство, компания признает после приобретения.

Freedom Holding Corp. в феврале закрыла сделку по продаже активов в Росс - инвесткомпании "Фридом финанс" (она теперь работает под брендом - "Цифра брокер") и "Цифра банка" (ранее банк "Фридом финанс") - Максиму Повалишину, ранее работавшему замгендиректора "Фридом финанс". Повалишин также приобрел лизинговую компанию "ФФ Авто", учрежденную "Фридом финансом" летом прошлого года.

Штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алма-Ате (Казахстан), представительства компании работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию. Группа осуществляет сделки на Казахстанской фондовой бирже, Астанинской международной бирже, Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже Ташкента и Узбекской республиканской валютной бирже, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Nasdaq.

Freedom Holding Corp. подконтрольна бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову.