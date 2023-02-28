Совет директоров ГК Softline возглавила бывшая гендиректор Google Russia

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская группа компаний Softline сформировала совет директоров, председателем которого стала Юлия Соловьева, управляющий директор Google на развивающихся рынках региона ЕМЕA.

Как указано в пресс-релизе Softline, она также является независимым членом совета директоров группы. До 2016 года Соловьева занимала пост гендиректора Google Russia.

Всего в совет директоров ГК избрано 4 независимых директора и 5 топ-менеджеров Softline.

Помимо Соловьевой, в совет вошли член совета директоров девелопера "Эталон" Виталий Пыльцов, бывший глава Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии, бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов; все они избраны в качестве независимых директоров.

Также в совет директоров вошли гендиректор Softline Владимир Лавров, финансовый директор компании Артем Тараканов, вице-президенты Елена Волотовская и Тагир Яппаров, директор юридического управления Владимир Разуваев.

"Создание совета директоров позволит компании придерживаться лучших мировых практик при принятии стратегических решений и даст возможность сохранять приверженность принципам ответственного и продвинутого корпоративного управления. ... Одной из приоритетных задач совета директоров станет формирование долгосрочной стратегии Softline с упором на ключевые точки роста бизнеса", - отмечается в пресс-релизе ГК.

Кроме того, в рамках процесса выстраивания российской холдинговой структуры ГК Softline материнская компания АО "СофтЛайн Трейд" будет переименована в АО "Софтлайн". Количество объявленных обыкновенных акций АО "Софтлайн" установлено в размере 200 млн 1 тыс. штук.

Владельцем АО "СофтЛайн Трейд" является ООО "Аталайа" Игоря Боровикова. Боровиков - основатель международной группы Softline, которая летом 2022 года была разделена на российский и международный бизнес.

Российский бизнес был продан Боровикову за символический $1. Международный продолжил работу, сменив название на Noventiq.