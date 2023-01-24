Softline Holding намерен сменить юрисдикцию и не исключает делистинга с LSE

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Softline Holding (с 20 октября глобальный холдинг работает под брендом Noventiq, ранее - Softline) сообщил, что намерен перерегистрировать бизнес с Кипра на Каймановы острова.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 15 февраля. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в голосовании - 13 февраля. Предполагается, что в случае одобрения этого решения акционерами, а также регулирующими органами Кипра и Каймановых островов процесс редомициляции может завершиться в середине июня 2023 года.

Softline Holding также не исключает делистинга с LSE и выхода на биржу в США путем проведения IPO или объединения бизнеса с существующей SPAC. Совет директоров Softline Holding считает, что цена GDR компании не отражает справедливую стоимость группы, а объем торгов на LSE остается очень ограниченным даже после успешного завершения разделения бизнеса на российский и международный. При этом окончательного решения о любых операциях, кроме редомициляции, в настоящее время не принято.

Как отмечается в сообщении, ряд публичных компаний, имеющих листинг в США, зарегистрированы на Каймановых островах, поэтому совет директоров считает разумным осуществить редомициляцию сейчас, чтобы гарантировать, что любая будущая корпоративная сделка, которую осуществляет Noventiq, может быть завершена в кратчайшие сроки и структурирована в соответствии с ожиданиями международных инвесторов.

Softline в октябре 2022 года завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1. Таким образом, российское подразделение больше не зависит от материнской группы.

Одновременно с этим глобальный Softline объявил о ребрендинге - теперь компания работает под брендом Noventiq. При этом название юрлица осталось неизменнным - Softline Holding. В октябре компания сообщала, что планирует сохранить листинг на LSE.