Квартальный оборот бывшей Softline Holding вырос на 45% до $398,8 млн

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оборот Noventiq Holdings (прежнее название - Softline Holding) в III квартале 2022 финансового года составил $398,8 млн, что на 45% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Оборот в сегменте "программное обеспечение и облако" составил $304,2 млн, увеличившись на 23%, в сегменте ИТ-услуг - $57 млн (рост почти в 3 раза), в сегменте аппаратного обеспечения - $37,6 млн (рост в 4,8 раза).

В Азиатско-Тихоокеанском региона оборот компании составил $158,2 млн (рост на 44%), в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) - $128 млн (рост в 2 раза), остальной части Евразии - $59,4 млн (рост на 12%), Латинской Америке - $53,2 млн (рост на 11%).

Валовая прибыль составила $71,4 млн, увеличившись на 75%. Скорректированная EBITDA компании в III квартале составила $12,8 млн, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 17,9%.

По итогам 9 месяцев оборот Noventiq составил $1,1 млрд, увеличившись на 37%. Валовая прибыль за 9 месяцев составила $167,2 млн, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2021 финансового года.

В сообщении также говорится, что по итогам 2022 года компания ожидает роста оборота не менее, чем на 34% с $1,1 млрд в 2021 году. Компания ожидает, что рентабельность EBITDA по итогам 2022 года будет выражена незначительной двузначной цифрой.

Noventiq Holdings (прежнее название - Softline Holding) - поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне.

В октябре 2022 года Softline Holding завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1.

В феврале 2023 года акционеры глобальной компании одобрили ее переименование в Noventiq Holdings.

Сейчас Noventiq Holdings планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Каймановы острова, а также провести делистинг с LSE. Ранее в феврале была достигнута договоренность о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., в результате чего объединенная компания получит листинг на Nasdaq. Финализировать параметры слияния планируется в ближайшие недели.