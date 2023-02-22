В Минфине ждут, что ясность с размером взноса бизнеса в бюджет появится через месяц

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ясность с размером взноса, который крупным компаниям предстоит выплатить в бюджет из полученной благодаря ценовой конъюнктуре в 2021-2022 годах прибыли, может появиться только через месяц, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Есть разные предложения. Есть предложение РСПП, есть предложение Минфина, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран порядок расчета, мы сразу проинформируем. Просто пока этого не сформировано", - ответил Сазанов на вопрос о том, какой формат и размер будет у планируемого взноса.

"В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта, отчетность же дается в конце марта по итогам года", - сказал замминистра.

Дискуссия о дополнительном сборе с бизнеса вышла в публичную плоскость в начале февраля, а фактически она началась еще в конце прошлого года. Говорилось о том, что размер изъятий может составить 200-250 млрд рублей (в частности, такую оценку называли в РСПП), а сам взнос будет носить добровольный характер. Бизнес выступал против такого подхода, глава РСПП Александр Шохин указывал в частности на сложности с корпоративными процедурами. В конце прошлой недели глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор все же будет реализован через налоговый инструментарий, а не как добровольный. При этом оценку изъятий министр назвал уже на уровне 300 млрд рублей.

"Мы считаем, чем быстрее, тем лучше (принять решение по базе расчета windfall tax - ИФ). Знаете, почему? Потому что мы начинали с 200 млрд рублей, а чем больше времени проходит, тем аппетиты Минфина растут - 250, 300 (млрд рублей - ИФ). Мы думаем, что каждый месяц дискуссии будет приводить к 50 или 100 млрд дополнительно взносов", - сказал Шохин во вторник журналистам.

Пока это именно оценки, подчеркнул Сазанов. "Нельзя же на основе оценок определять платеж. Нужно иметь фактические данные. Фактические данные будут в конце марта", - сказал он.