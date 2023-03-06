РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

Российская структура компании может быть зарегистрирована в Калининградском САР

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможному привлечению инвесторов в его капитал, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По сведениям издания, один из обсуждаемых сценариев предусматривает, что Yandex N.V., акционером которой является Аркадий Волож, учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100%-ной долей. Рассматривается вариант ее регистрации в специальном административном районе Калининграда, говорит один из источников РБК.

Этот сценарий предусматривает, что механизм "золотой акции", которой владеет Фонд общественных интересов (позволяет блокировать крупные сделки с бумагами компании, согласовывает вопросы управления интеллектуальной собственностью и т.д.), будет перенесен на новую российскую компанию.

Предполагается, что в рамках новой российской структуры будет создан фонд менеджеров, в который могут войти перешедший в "Яндекс" экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов) и Артем Савиновский (гендиректор "Яндекса").

Этому фонду Yandex N.V. на пять лет передаст управление российским бизнесом, включая право голосования контрольным пакетом акций (но не сами бумаги, отражающие экономический интерес) и право назначать до шести представителей в совет директоров. Сейчас в состав совета Yandex N.V. входят семь человек, сколько их может быть в российской структуре, собеседник РБК не уточнил.

Нидерландская компания получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного "Яндекс.Практикума" и проекта разметки данных "Толока". Также обсуждается возможность выплаты в адрес Yandex N.V. суммы в размере $300-400 млн.

По словам источника РБК, таким образом может быть осуществлен раздел бизнеса "Яндекса" на российский и международный блоки. Возможна ситуация, при которой несогласные с условиями реорганизации акционеры Yandex N.V. могли бы предъявить бумаги к выкупу, но, по словам источника, предметно такой сценарий не рассматривался.

Список инвесторов

Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривает возможность продажи 51% "российского Яндекса" инвесторам, а 49% останется у Yandex N.V. Компании это даст возможность сохранить международных инвесторов, а для них - доход при росте стоимости бизнеса, сказал источник РБК, заметив, что это может быть актуально для продавцов и с точки зрения возможного дисконта при продаже пакета.

Состав инвесторов еще не определен, но менеджеры компании настаивают на привлечении частных бизнесменов и сформировали предварительный список тех, с кем они готовы были бы начать переговоры о вхождении в капитал "российского Яндекса".

В "широкий" перечень включены 20 бизнесменов. В частности, это сенатор, бывший основной владелец золотопромышленной компании "Полюс" Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец производителя минеральных удобрений "Акрон" Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, бизнесмен Сергей Попов, семейный траст Владимира Когана, основатель "Магнита" Сергей Галицкий, председатель совета директоров "Киевской площади" Год Нисанов, совладелец производителя минеральных удобрений "ФосАгро" Андрей Гурьев, совладелец "Северстали", TUI AG, "Силовых машин", Nord Gold и "Ленты" Алексей Мордашов, совладелец Evraz Александр Абрамов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент "Интерроса" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, бывший совладелец Трубной металлургической компании и "Синары" Дмитрий Пумпянский, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, совладелец и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, а также частный инвестор Леонид Богуславский.

По словам инвестора, знакомого со сценариями реорганизации "Яндекса", сейчас обсуждается возможность продажи 51% его российской "дочки" примерно за $4 млрд с оценкой всего бизнеса на уровне $8 млрд.

Альтернативы

По данным источника РБК, альтернативный вариант реорганизации не предусматривает продажу 51% российской "дочки".

В этом случае, по его словам, Yandex N.V. передаст в фонд менеджеров права по управлению российским бизнесом и голосованию акциями, а голландская компания получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом и денежную выплату в сумме до $400 млн.

Решение по схеме реорганизации должно быть принято весной, а сам процесс, как ожидается, завершится к осени, отметил собеседник РБК.

Еще один источник, близкий к "Яндексу", рассказал изданию, что "схем больше, чем две, но часть из них уже неактуальна", не уточнив детали. По его словам, окончательный вариант реорганизации может появиться к маю, а сделка состоится до конца этого года.

Вопрос реорганизации "Яндекса" обсуждается с начала военной операции на Украине. В конце ноября компания официально подтвердила, что совет директоров Yandex N.V. начал изучать возможность изменения структуры владения и управления "в свете текущей геополитической обстановки".

Среди рассматриваемых сценариев было создание международных подразделений для нескольких сервисов, включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Предполагалось, что Yandex N.V. выйдет из состава акционеров других бизнесов "Яндекса", включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и других, как в России, так и за рубежом, а отдельные элементы управления перечисленными направлениями будут переданы менеджменту. У последних сохранится право на использование бренда "Яндекса", а Yandex N.V. впоследствии будет переименована.