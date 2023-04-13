Китайский экспорт в марте неожиданно подскочил на 14,8%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года объем китайского экспорта вырос на 14,8% в годовом выражении и составил $315,6 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Рост показателя зафиксирован впервые с октября прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение показателя на 7%.

Объем импорта в марте сократился на 1,4% - до $227,4 млрд. Аналитики ожидали более резкого снижения, на 5%.

В январе-феврале китайский экспорт упал на 6,8%, импорт - на 10,2%. Экономические показатели за январь-февраль традиционно публикуются вместе, чтобы не было искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Профицит баланса внешней торговли Китая в марте составил $88,19 млрд, увеличившись вдвое по сравнению с $44,35 млрд в марте прошлого года. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял $39,2 млрд.