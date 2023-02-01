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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Разработчик ПО Splunk сократит 4% персонала для снижения расходов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Splunk Inc. вслед за другими технологическими компаниями сообщил, что сократит около 325 сотрудников, или примерно 4% персонала, чтобы снизить расходы.

В заявлении Splunk, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, говорится, что большинство сокращений затронут сотрудников компании в Северной Америке.

Руководство Splunk в письме сотрудникам сообщило, что решение направлено на оптимизацию "наших процессов, структуры расходов и того, как мы функционируем на глобальном уровне, чтобы обеспечить баланс роста и прибыльности Splunk в эти неопределенные времена и добиться успеха в долгосрочной перспективе".

Ряд других технологических компаний в США за последнее время также сообщили о сокращениях персонала. В их число входят Salesforce Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc.

Splunk - крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности для B2B сектора. Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы расположены в 12 странах мира.

Splunk США SEC Сан-Франциско
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