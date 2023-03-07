Власти не отказались от курса на достижение Россией углеродной нейтральности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Курс на достижение Россией углеродной нейтральности остается прежним, но реализация будет осуществляться с учетом текущих реалий, заявил в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он выступает перед профильными комитетами палаты преддверии ежегодного доклада правительства.

"Сохранили темпы работы по климатической повестке. И углеродную нейтральность - эта цель, которая обозначена президентом, с повестки тоже не снимаем. Но, конечно, мы ее будем реализовывать с учетом тех реалий, которые складываются", - сказал министр.

По его словам, уже принято базовое законодательство, создана инфраструктуру для реализации климатических проектов.

Президент Владимир Путин в 2021 году поставил цель, чтобы Россия достигла углеродной нейтральности не позднее 2060 года.