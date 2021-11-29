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Сечин заявил, что энергокризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Энергетический кризис продемонстрировал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы, таких как между Россией и Китаем, заявил на III Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, являющийся также ответственным секретарем комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Сечин отметил, что в период пандемии Китаю удалось избежать значительных перебоев и в поставках энергии, "а работа по обеспечению энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок энергии стала важным элементом стратегии "гарантий безопасности в шести областях", выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2020 года".

"Успехи Китая в обеспечении устойчивости энергетики были достигнуты, в том числе, благодаря развитию энергетического диалога между нашими странами. Россия является не только соседом, но и близким другом Китая, самым надежным поставщиком энергоресурсов. Развиваются двухсторонние интегрированные цепочки в добыче, переработке, транспорте нефти и газа. Китайские строительные и проектные компании являются надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на приоритетных для нас принципах "под ключ", - сказал Сечин.

"Кризис этого года ясно показал, что надежное функционирование энергетических систем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, которые минимизируют ценовую волатильность", - добавил глава "Роснефти".

По его словам, достигнутые объемы торговли между Россией и Китаем создают значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях: "Так как злоупотребление ролью доллара для достижения исключительно собственных целей, а также проводимая Федеральной резервной системой США политика количественного смягчения - по сути, наводнения мировой экономики избыточной денежной массой - снижает привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и ставит под сомнение использование доллара как безопасного средства платежа. В результате доля доллара в мировых резервах центральных банков сейчас является минимальной за последние 5 лет - около 59%".

Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран, добавил Сечин.

Глава "Роснефти" отметил, что энергетические контакты России и Китая не ограничиваются нефтью и газом: "Руководителями наших стран поставлены цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этой связи в мае этого года наши руководители лично дали старт строительству новых блоков АЭС "Тяньвань" и "Сюйдапу", осуществляемому совместно с российской компанией "Росатом". Это крупнейшие на сегодняшний день китайско-российские совместные проекты в атомной энергетике, отражающие высокий уровень китайско-российского сотрудничества. Они не только способствуют достижению целей по сокращению парниковых выбросов, но также станут прочной основой для оптимизации энергетики Китая. Также китайские партнеры проявляют большой интерес к реактору по технологии быстрых нейтронов БН-800, на базе которого планируется произвести окончательную отработку данной технологии, которая в перспективе позволит замкнуть ядерный топливный цикл".

"Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится все более технологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли", - сказал Сечин.

Роснефть Игорь Сечин Китай

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