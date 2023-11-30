Решетников сообщил об обновлении плана стратегии по выходу на углеродную нейтральность

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в отсутствие санкций эта цель могла быть достигнута и раньше, заявил в интервью "Интерфаксу", приуроченному к началу Климатической конференции ООН, министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, сейчас обновляется план реализации концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, пересматриваются вопросы доступности технологий, окупаемости проектов.

"Да, приверженность цели подтверждена в обновленной климатической доктрине", - ответил он на вопрос - сохраняет ли Россия в условиях нарастающих санкций цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

"Конечно, отсутствие санкций и беспрепятственный доступ к финансовым ресурсам - это помогло бы достигнуть реальности даже раньше", - отметил министр.

В текущих условиях, по его словам, "очень большая часть нашего ресурса, в том числе инвестиционного, отвлечена на перестройку хозяйственных цепочек".

Решетников заявил, что план реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, из которой вытекает и цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году, "по понятным причинам" сейчас обновляется".

"Собираем позиции ведомств, министерства природы, Росгидромета, экспертов. С нами работают лучшие ученые страны, РАН. Решение, когда его утверждать и обновлять, будет приниматься в правительстве", - сказал он.

"Пересматривается оценка доступности технологий, вопрос стоимости ресурсов, окупаемости проектов. Будет значительно сложнее двигаться. Но мы исходим из того, что ситуация постепенно нормализуется", - сказал министр об обновлении плана.