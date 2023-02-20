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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В ВТБ ждут удвоения доли c2b-платежей через СБП по QR-коду к концу 2023 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оплата товаров и услуг (c2b платежи, client-to-business) через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду к концу 2023 года может вырасти в два раза и превысить 10% от всех карточных платежей, считают в ВТБ.

"К концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП по QR-коду удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Рост спроса связан с возможностью проводить оплату без применения карты", - говорится в сообщении банка.

По оценке ВТБ, россияне все активнее используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. За 2022 год клиенты банка провели свыше 12,5 млн таких транзакций на 39 млрд рублей. Более половины их них были совершены в четвертом квартале - свыше 6 млн транзакций на 16,7 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом число платежей выросло на 65%, а их общий объем - на 43%.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции).

В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан получать выплаты государства (G2C-операции), а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B-операции) и другие опции.

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