Кассация подтвердила запрет Siemens инициировать в Вене разбирательства с РЖД

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 26 октября 2022 года удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH.

В иске шла речь "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии и г. Вена по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

Арбитраж Московского округа отклонил жалобу германской компании, следует из картотеки суда.

Суд 26 октября удовлетворил еще один иск АО "РЖД" - о запрете инициировать по другому договору судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии.

"По всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности", - говорится в материалах дела.

Оба иска поступили в суд 12 мая 2022. 12 мая Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".