Ozon продлил дедлайн расчетов с бондхолдерами в рамках реструктуризации до 31 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ozon продлил до 31 марта окончательную дату расчетов с держателями облигаций в рамках реструктуризации выпуска бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году в связи с ожиданием ответа от санкционного органа Великобритании, сообщила компания.

До этого окончательная дата досрочного погашения облигаций переносилась на 15 марта - с 31 января.

Ozon 19 октября обратился в санкционный орган Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation) с просьбой предоставить необходимую для проведения реструктуризации бондов лицензию либо подтвердить, что она не требуется.

При этом в прошлом году компания получила необходимые лицензии от регуляторов США и Кипра.

В конце октября Ozon получил согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций компании на проведение реструктуризации бондов.

Компания готова досрочно погасить облигации по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединились к соглашению до 28 октября, также получили право на аналогичную допвыплату.

Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор держателя (владельцы облигаций из США могут получить выплаты только в долларах).

В конце октября Ozon получил согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций на проведение реструктуризации бондов.