Ozon заручился согласием на реструктуризацию бондов от владельцев более 75% выпуска

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.

В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет.

Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям (произошел 14 июня из-за того, что компания не смогла совершить платеж по погашению облигаций 31 мая), уточняется в сообщении Ozon.

Также компания сообщает, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. Ozon обращался за лицензией в начале октября.

Ozon сообщила, что 19 октября обратилась за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.

"Примерно через две недели после получения этих ответов компания осуществит выплаты по погашению облигаций", - обещают в Ozon.

Компания обнародовала условия реструктуризации бондов 23 сентября, на тот момент их поддержали держателями 36% от общего объема выпуска облигаций.

В рамках реструктуризации выпуска бондов компания готова их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 28 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор держателя (владельцы облигаций из США могут получить выплаты только в долларах).

Ozon планирует погашать облигации из собственных средств.