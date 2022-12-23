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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Ozon получил одобрение кипрского регулятора на проведение реструктуризации бондов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ozon получил разрешение санкционного органа Кипра на проведение реструктуризации выпуска облигаций на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.

Как уточняется в сообщении Ozon, регулятор является действующим санкционным органом Евросоюза.

Осенью компания получила лицензию OFAC, необходимую для проведения реструктуризации.

Для того, чтобы начать процедуру, компании осталось получить разрешение регулятора Великобритании. "В течение двух недель после получения ответа от санкционного органа в Великобритании компания осуществит выплаты по погашению облигаций", - уточнили в пресс-службе Ozon.

В конце октября Ozon получил согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon на проведение реструктуризации бондов.

Компания готова досрочно погасить облигации по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединились к соглашению до 28 октября, также получили право на аналогичную допвыплату.

Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор держателя (владельцы облигаций из США могут получить выплаты только в долларах).

Ozon
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