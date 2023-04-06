Ozon должен выкупить у бондхолдеров облигации в долларах номинальным объемом в $536 млн

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ozon, в рамках реструктуризации выпуска бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, должен выкупить у держателей облигации в долларах номинальным объемом в $536 млн, говорится в пресс-релизе компании.

Объем рассчитан исходя из количества держателей, которые до 5 апреля предоставили запрос на выкуп бондов именно в долларах.

Сумма не учитывает обязанности Ozon по выкупу облигаций в рублях (компания раскроет эти параметры отдельно - ИФ).

В октябре 2022 года Ozon получил согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций на проведение реструктуризации бондов. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 68% от номинала в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа. Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций.

Держатели до 5 апреля могли выбрать в какой валюте, долларах или рублях, Ozon досрочно погасит их облигации (держатели из США могут получить выплаты только в долларах).

Компания планирует провести расчеты с держателями бондов до 20 апреля.

Держатели, не предоставившие свои данные до 5 апреля, смогут получить причитающийся им платеж в течение года после даты погашения облигаций, но только в долларах и с долларовым дисконтом, отмечают в Ozon.