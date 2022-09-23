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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Ozon готов досрочно погасить конвертируемые бонды по 83% номинала в рублях и 65% в долларах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ozon в рамках реструктуризации выпуска конвертируемых бондов готов их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа, сообщила компания.

Такие параметры согласованы с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций, с ними подписан lock-up agreement. Теперь за решение о досрочном погашении облигаций на этих условиях должны проголосовать владельцы на собрании, которое запланировано на 17 октября.

Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 14 октября, имеют право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

Чтобы Ozon мог провести расчеты в долларах, компания получила разрешение российских властей на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании, сказано в сообщении. Уведомление об этом компания получила от Минфина 9 сентября.

Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 года на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

В конце февраля, сразу после начала конфликта на Украине, NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских эмитентов, включая Ozon, а 3 марта TISE временно прекратила торги конвертируемыми облигациями компании. По условиям выпуска бондов, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

По условиям реструктуризации выпуска, держателям облигаций предлагается согласовать досрочное погашение облигаций и выбрать вариант выплат - в рублях или долларах, причем держатели из США смогут получить выплаты только в долларах.

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Ozon Минфин NASDAQ Украина TISE
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