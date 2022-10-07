Ozon запросил лицензию OFAC для реструктуризации бондов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ozon обратился в OFAC за лицензией, необходимой для реструктуризации облигационного выпуска на $750 млн, сообщила компания.

После согласования условий реструктуризации с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций компания получила от санкционного органа США запрос о необходимости получения лицензии. Заявление на получение лицензии Ozon направил 6 октября.

Ozon указывает, что просит OFAC выдать лицензию в ускоренном порядке.

"Лицензия OFAC касается участников процесса реструктуризации из США (держателей облигаций, а также юридических и финансовых посредников). Она подтверждает, что они не нарушают действующих в этой стране санкций", - объясняют в Ozon.

При этом Ozon предупреждает, что если не получит своевременного ответа от санкционных органов США, то рассмотрит возможность продления сроков, связанных с проведением собрания держателей облигаций по вопросу о реструктуризации выпуска бондов, которое пока запланировано на 17 октября.

"Исходя из нашего понимания, мы не ожидаем, что процесс получения лицензии приведет к существенным задержкам в процессе реструктуризации. Согласование сделки с санкционными органами в ключевых юрисдикциях - формальный процесс, это изначально входило в наш план", - говорится в пресс-релизе.

Компания обнародовала параметры реструктуризации выпуска облигаций 23 сентября. Ozon готов их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Указанные параметры согласованы с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций; за решение о досрочном погашении облигаций на этих условиях должны проголосовать держатели на собрании 17 октября.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, обязуются поддержать предлагаемую реструктуризацию; они получат право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 14 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

Держателям предлагается согласовать досрочное погашение и выбрать вариант выплат - в рублях или долларах, причем держатели из США смогут получить выплаты только в долларах.

Для того, чтобы Ozon мог провести расчеты в долларах, компания получила разрешение российских властей на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании.

Ozon планирует погашать облигации из собственных средств.

Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 года на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.