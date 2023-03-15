РФ в январе экспортировала продукции АПК на $3,25 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе этого года экспортировала продовольствия и сельхозсырья на $3,25 млрд, сообщается в материалах ФТС.

Сравнительные данные с январем прошлого года не приводятся.

Доля продукции АПК в общем экспорте РФ в январе этого года составила 9,9%.

Как сообщалось, в 2022 году по сравнению с 2021 годом экспорт продукции российского АПК вырос на 14,8%, до $41,3 млрд. Импорт продовольствия и сельхозсырья увеличился на 4,9%, до $35,7 млрд.