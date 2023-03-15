Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

РФ в январе экспортировала продукции АПК на $3,25 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе этого года экспортировала продовольствия и сельхозсырья на $3,25 млрд, сообщается в материалах ФТС.

Сравнительные данные с январем прошлого года не приводятся.

Доля продукции АПК в общем экспорте РФ в январе этого года составила 9,9%.

Как сообщалось, в 2022 году по сравнению с 2021 годом экспорт продукции российского АПК вырос на 14,8%, до $41,3 млрд. Импорт продовольствия и сельхозсырья увеличился на 4,9%, до $35,7 млрд.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

RBI изучает возможность обмена российских активов на активы европейской "дочки" Сбербанка

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП

Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });