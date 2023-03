JPMorgan и ряд других крупных банков обсуждают шаги спасения First Republic Bank

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Крупные американские банки обсуждают возможность совместного вливания капитала в First Republic Bank для поддержки фининститута, столкнувшегося с резким оттоком средств клиентов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, JPMorgan Chase & Co. обсуждает варианты спасения First Republic Bank с Citigroup Inc., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., а также Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group Inc.

Совместный план действий может быть объявлен уже в четверг, отмечают источники.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что First Republic Bank рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами.

Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings в среду понизили рейтинги First Republic Bank до уровней спекулятивной категории в связи с оттоком средств с депозитов в банке. Moody's ранее на этой неделе поместило его рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

В минувшее воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от Федеральной резервной системы и JPMorgan Chase & Co., и располагает ресурсами в объеме более чем $70 млрд.

Кроме того, First Republic Bank заявил, что в отличие от закрытого американскими регуляторами Silicon Valley Bank, фокусировавшегося на кредитовании стартапов, доля счетов подобных клиентов в нем небольшая и составляет лишь порядка 9%.

Капитализация First Republic Bank, составлявшая 8 марта $21 млрд, опускалась до менее чем $5 млрд в четверг. Акции банка несколько сократили падение на новостях о возможной помощи от более крупных представителей сектора, по данным на 19:30 по московскому времени они теряют в цене менее 14%, хотя днем падение достигало 30%.

Как отмечает WSJ, топ-менеджеры First Republic Bank продали акции банка на общую сумму $11,8 млн с начала текущего года.