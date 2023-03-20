МТС попытается мирно урегулировать спор с ФАС о тарифах

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" допускает возможность мирного урегулирования судебного разбирательства с Федеральной антимонопольной службой. Ранее ФАС признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства за необоснованное повышение тарифов.

МТС 24 января подала иск против ФАС в Арбитражный суд Москвы. Предварительное заседание по этому делу состоялось 14 марта.

В опубликованных в картотеке арбитражных дел материалах минувшего заседания говорится, что оператор "заявил ходатайство об отложении предварительного судебного заседания с целью урегулирования спора мирным путем. Ответчик не возражает против отложения предварительного судебного заседания".

По итогам суд вынес решение отложить предварительное судебное заседание на 18 апреля.

МТС через суд пытается оспорить решение ФАС, которая осенью признала компанию виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи. Объясняя подачу иска в январе, МТС указывала на расхождение в подходах компании и ФАС к расчету затрат, из-за которых пришлось повысить тарифы.

"Решение ФАС построено на прогнозе соотношения прироста выручки и расходов компании в 2022 года. Однако, вынося решение в октябре, служба строила прогноз до конца года на финансовых данных компании за январь-август. МТС была не согласна с этим прогнозом и в рамках антимонопольного разбирательства представляла свои расчеты. Традиционно в IV квартале компанией проводятся основные расчеты с поставщиками, закрываются контракты, завершаются регулярные платежи и подводятся фактические итоги года. Годовой результат 2022 года, который покажет реальную картину, МТС раскроет, как ожидается, в марте текущего года (речь идет о финансовом отчете по форме 20-F - ИФ). Мы будем продолжать диалог с ФАС по данному вопросу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МТС в понедельник.

Антимонопольное разбирательство в отношении МТС было инициировано в феврале 2022 года. Тогда речь шла о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года, при этом в ФАС отмечали, что оператор не предоставил достаточных обоснований для роста тарифов.

В середине октября ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство, указав, что в августе-октябре МТС также повысила стоимость тарифных планов.

"Общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", - рассчитали тогда в ФАС.