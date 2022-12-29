ФАС начала новое расследование повышения тарифов операторами "Мегафон" и Tele2

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) начала расследование повышения тарифов на услуги сотовой связи операторами "Мегафон" и Tele2, не исключает возбуждения антимонопольных дел, говорится в сообщении ведомства.

"В случае, если служба установит, что очередное повышение тарифов необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в декабре в ФАС поступили обращения граждан по факту повышения стоимости тарифов "Мегафоном" и Tele2.

При этом, как указывает ведомство, "Мегафон" в установленном порядке не проинформировал службу о готовящемся повышении стоимости услуг. "В настоящее время ФАС России направила оператору соответствующий запрос и начала расследование. В случае, если антимонопольная служба установит, что очередное повышение тарифов "Мегафона" необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФАС проводит анализ экономической обоснованности повышения стоимости тарифов Tele2. При этом оператор уведомил ФАС о повышении тарифов на услуги связи с 30 декабря 2022. В частности, Tele2 планирует повысить тарифы, стоимость которых ранее не изменялась, а также тарифные планы, стоимость которых уже менялась в 2022 году.

"По результатам проведенного ведомством анализа повышение ранее не менявшихся тарифов не превышает индекс потребительских цен с начала текущего года и является обоснованным. Повышение тарифных планов, стоимость которых уже повышалась в 2022 году, ФАС России проанализирует. В случае выявления в действиях оператора связи признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство также примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года Tele2 уже снижал стоимость тарифов после предписания службы.

27 декабря 2022 года ФАС признала "Мегафон" виновным в нарушении антимонопольного законодательства и предписала снизить необоснованно повышенные в мае текущего года тарифы. Оператору может грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичное решение ведомство приняло и в отношении МТС в октябре 2022 года. В настоящее время ФАС России в рамках контроля за исполнением предписания, выданного оператору, проводит административное расследование.

ФАС также отмечает, что продолжит контролировать изменение цен на услуги связи.