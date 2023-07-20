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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Суд не признал недействительным решение ФАС о необоснованном завышении тарифов МТС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал МТС в признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы о необоснованном завышении тарифов компанией в 2022 году.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится в карточке дела по итогам заседания, прошедшего 20 июля. Поясняющих решение дополнительных материалов не опубликовано.

"Мы примем решение о дальнейших шагах после получения и анализа мотивировочной части решения суда" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

Компания подала иск в Московский арбитраж против ФАС в январе 2023 года. Через суд она пытается оспорить решение регулятора, осенью признавшего МТС виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи.

Речь шла о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.

Кроме того, ФАС сообщала, что в августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%; оставшиеся тарифы - в сентябре-октябре - в среднем "подорожали" на 9,7%.

"Общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", - ранее заявляли в ФАС.

Регулятор предписал снизить тарифы до экономически обоснованного уровня; штраф за нарушение антимонопольного законодательства пока не озвучивался.

МТС, в свою очередь, объясняла подачу иска расхождением в подходах компании и ФАС к расчету затрат, из-за которых пришлось повысить тарифы.

Арбитражный суд Москвы МТС ФАС
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