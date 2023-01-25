МТС попытается в суде оспорить обвинение ФАС в необоснованном повышении тарифов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" подало иск против Федеральной антимонопольной службы, признавшей компанию нарушителем антимонопольного законодательства из-за повышения стоимости услуг связи.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, МТС подала в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС 24 января.

Пресс-служба МТС в среду объяснила свое намерение оспорить решение ФАС расхождением в подходах компании и ведомства к расчету затрат, из-за которых пришлось повысить тарифы на связь.

"Решение ФАС построено на прогнозе соотношения прироста выручки и расходов компании в 2022 г. Однако, вынося решение в октябре, служба строила прогноз до конца года на финансовых данных компании за январь-август. МТС была не согласна с этим прогнозом и в рамках антимонопольного разбирательства представляла свои расчеты. Традиционно в 4-м квартале компанией проводятся основные расчеты с поставщиками, закрываются контракты, завершаются регулярные платежи и подводятся фактические итоги года", - объяснили в МТС "Интерфаксу".

Осенью антимонопольная служба признала МТС виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи.

Антимонопольное разбирательство в отношении компании было инициировано в феврале по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Речь шла о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.

ФАС сообщала, что МТС объясняла удорожание тарифов ростом собственных затрат, однако не предоставила регулятору подтверждений роста расходов, достаточных для обоснования повышения тарифов.

При этом в августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%; оставшиеся тарифы оператор повысил в сентябре-октябре - в среднем на 9,7%.

"Общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", - резюмировала ФАС 12 октября.

Антимонопольная служба выдала МТС предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня. В рамках административного расследования ФАС должна определить размер штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.

27 декабря 2022 года ФАС также признала ПАО "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства за необоснованное повышение тарифов в мае (речь шла о росте тарифов в среднем на 12% для более 16,5 млн абонентов).

Кроме того, с конца декабря ведомство проводит новое расследование в отношении "Мегафона", а также в отношении Tele2 из-за повышения тарифов на связь.