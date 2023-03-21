Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

На рынке акций "Мосбиржи" 20 марта отмечен пик активности частных инвесторов в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 20 марта зафиксировала максимальную активность частных инвесторов на рынке акций с начала 2023 года, сделки за один торговый день заключили 1,1 млн частных инвесторов, сообщила пресс-служба площадки.

Для сравнения: среднедневное количество активных клиентов, заключавших сделки, в 2022 году составило 625 тысяч человек.

При этом инвесторы активно торговали и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 20 марта составила 21,1% против 5,6% - в 2022 году.

Доля физических лиц в общем объеме торгов в понедельник составила 81%.

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге его акций

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Владельцам автомобилей "Москвич" обновят мультимедийную систему

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });