На рынке акций "Мосбиржи" 20 марта отмечен пик активности частных инвесторов в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 20 марта зафиксировала максимальную активность частных инвесторов на рынке акций с начала 2023 года, сделки за один торговый день заключили 1,1 млн частных инвесторов, сообщила пресс-служба площадки.

Для сравнения: среднедневное количество активных клиентов, заключавших сделки, в 2022 году составило 625 тысяч человек.

При этом инвесторы активно торговали и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 20 марта составила 21,1% против 5,6% - в 2022 году.

Доля физических лиц в общем объеме торгов в понедельник составила 81%.