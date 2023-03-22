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Производитель чипов Marvell Technology сократит 4% штата

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Marvell Technology Group Ltd., выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, планирует уволить около 4% сотрудников по всему миру, сообщает MarketWatch. Сейчас в компании работает около 7,45 тысячи человек.

Капитализация Marvell за последний год упала более чем на 40% (до $34,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite опустился на 15,5%.

По данным, собранным порталом Layoffs.fyi, с начала 2023 года лишились работы более 139 тысяч сотрудников технологической сферы в мире. Количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года, скорее всего, значительно превысит показатель за 2022 год, когда компании уволили 154,34 тысячи человек.

Marvell Technology США Layoffs.fyi
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