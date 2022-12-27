ЦБ призвал регламентировать оценку рисков при вложении банков в цифровые финансовые активы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает начать учитывать в регулировании как риски вложения кредитных организаций в цифровые финансовые активы (ЦФА), так и привлечение банками инвестиций посредством выпуска цифровых прав. Это следует из доклада ЦБ "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

"Цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права (УЦП), а также гибридные цифровые права, совмещающие возможности ЦФА и УЦП, могут стать новой тенденцией на финансовом рынке в связи с созданием в России правовых условий для их выпуска и обращения, что позволяет в том числе банкам привлекать инвестиции посредством выпуска цифровых прав, а также участвовать в их приобретении", - напоминает регулятор в докладе, опубликованном во вторник.

При этом ЦБ отмечает, что действующее банковское регулирование (например, при определении капитала и кредитного риска) не содержит понятия ЦФА, УЦП или цифровые права, в нем не регламентирован порядок определения рисков, связанных с вложением банков в цифровые права, а также не определен порядок учета активов банков, в том числе при расчете капитала и обязательных нормативов, которые участвуют в выпуске цифровых прав.

В связи с этим ЦБ предлагает уточнить порядок расчета капитала и оценки рисков при вложении банков в цифровые права, оценить риски по активам банка, на которые выпускаются цифровые права, оценить необходимость учета в банковском регулировании рисков, связанных с отдельными видами цифровых прав.

В ноябре в консультативном докладе, посвященном ЦФА, регулятор уже сообщал о том, что участие институциональных инвесторов (негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов и доверительных управляющих) в совершении операций с цифровыми финансовыми активами станет существенным стимулом для развития рынка. "Планируется проработать критерии ЦФА, которые могут приобретаться такими участниками рынка, в том числе, в целях инвестирования денежных средств, находящихся под их управлением", - говорилось в докладе. В докладе ЦБ также предлагал рассмотреть возможность обращения цифровых прав на организованных торгах в РФ.

По данным на 27 декабря в реестр операторов по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, включены три организации: "Атомайз" (один из инвесторов – "Интеррос" Владимира Потанина), Сбербанк и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы.