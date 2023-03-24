Регуляторы ЕС переосмыслят ситуацию с ликвидностью банков

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Регулирующие органы Европейского союза переосмыслят ситуацию с ликвидностью на фоне быстро разрастающегося кризиса доверия после банкротства американского Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, надзорные органы находятся на ранних стадиях рассмотрения вопроса, как улучшить управление ликвидностью банков. Хотя никаких официальных обсуждений не ведется, отдельные регуляторы, заседающие в наблюдательном совете Европейского центрального банка, говорят о необходимости получить более четкое представление о доле депозитов, которую кредиторы могут сохранить в случае кризиса.

Даже небольшие изменения в подходе к ликвидности могут сильно повлиять на то, как банки управляют своим бизнесом. Глобальные финрегуляторы ужесточили стандарты ликвидности после финансового кризиса 2008 года, однако рост цифрового банкинга с тех пор позволил вкладчикам перемещать средства несколькими щелчками мыши. Социальные сети, тем временем, также увеличивают риски для банков, поскольку зачастую необоснованная информация может распространяться с огромной скоростью.

Депозиты "стали более чувствительными к разнице в процентных ставках и могут быть перемещены в короткие сроки" из одного банка в другой, заявил на этой неделе глава Европейской службы банковского надзора Хосе Мануэль Кампа.

Главный исполнительный директор Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заявила, что возможность потребителей переводить миллионы долларов с помощью нескольких кликов знаменует собой кардинальное изменение того, как банкиры управляют, а регулирующие органы реагируют на риск изъятия денежных средств из банков.

"Это полностью меняет правила игры по сравнению с тем, что мы видели раньше", - сказала она. "Пара твитов, а потом все закрутилось гораздо быстрее, чем когда-либо в истории", в ситуации с оттоком денег из Silicon Valley Bank, отметила Фрейзер.