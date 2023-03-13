Работник газовой службы задержан по делу о взрыве газа в пятиэтажке в пригороде Читы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обвинение предъявлено мастеру ОАО "Читаоблгаз" в рамках расследования уголовного дела по факту взрыва газа в одном из домов Читы, сообщает управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

"По версии следствия, 9 марта обвиняемый (...) отдал распоряжение подчиненным работникам подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в дом на улице Боровая, 6. При этом обвиняемый достоверно знал о том, что специалистами обследованы не все квартиры указанного дома из-за отсутствия в них жильцов, не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома", - говорится в сообщении.

По информации СКР, мастеру службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В понедельник фигурант дела был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи допросили по делу свыше сотни свидетелей, потерпевшими признаны более 25 человек. Расследование поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел. Председатель СКР поставил ход расследования данного уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в пригороде Читы 9 марта. В подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей. Повреждения получили шесть квартир. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей.