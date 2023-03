Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2022 г.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пятерка ведущих банков Китая - Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank - отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом году.

Чистая прибыль Agricultural Bank of China и China Construction Bank выросла в 2022 году более чем на 7%, Bank of Communications и Bank of China - более чем на 5%. Крупнейший по размеру активов банк мира, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), зафиксировал рост прибыли на 3,5%.

Также все банки отразили стабильную или снижающуюся долю просроченных кредитов в портфелях.

Несмотря на сильные показатели, все пять банков предупредили о внутренних и внешних рисках, отмечает издание Asia Financial.

В частности, они указали на проблемы китайского сектора недвижимости, который только восстанавливается после череды дефолтов, и опасность снижения показателя чистого процентного дохода.