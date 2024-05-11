Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за энергетику, теперь также будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер) вместо покидающего кабинет министров Андрея Белоусова.

Предложения по новому составу правительства его председатель Михаил Мишустин внес в субботу на рассмотрение Госдумы.

"Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов", - отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.

"Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко. Он отвечал за цифровизацию госуправления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем, обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы", - сказал Беляков.

К курируемым Чернышенко сферам деятельности Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Также должность вице-премьера в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, курирующим, в частности, вопросы международного сотрудничества.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров премьер утвердит после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций с президентом, сообщила пресс-служба правительства.