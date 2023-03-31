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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Минфин перечислил НРД 17 млрд руб. для выплаты купона и части номинала по евробондам "Россия-2030"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 17 млрд рублей (эквивалент $221,1 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году, сообщило министерство.

НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

Президентским указом от 22 июня утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях.

В конце июня 2022 года Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы – это долларовые выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". Во второй половине года министерство перечислило НРД выплаты в рублях по номинированным в долларах евробондам с погашением в 2023, 2026, 2043, 2029, 2035, 2030 и 2042 годах, а также по трем выпускам, номинированным в евро, – это еврооблигации "Россия-2025", "Россия-2027" и "Россия-2032". Кроме того, во второй раз в рублях были выплачены купоны по долларовым выпускам с погашением в 2027, 2047 и 2028 годах, а в марте 2023 года – по евробондам с погашением в 2023, 2029, 2035 и 2043 годах.

Выплаты по долларовым евробондам "Россия-2030" Минфин также осуществляет в рублях во второй раз.

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа – инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг.

Третья группа – инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.

Минфин НРД Национальный расчетный депозитарий
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